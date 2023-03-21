В Челябинске мужчину осудили за мошенничество на 6,6 млн рублей по схеме «родственник попал в ДТП»

Жертвами виновного стали 17 пенсионеров

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор 21-летнему местному жителю. Он работал курьером в мошеннической схеме «ваш родственник попал в ДТП». Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что участники группировки с марта по апрель прошлого года звонили на номера пожилых жителей Челябинска, представлялись их родственниками, попавшими в аварию, и просили передать курьеру деньги. Подсудимый выезжал к потерпевшим и забирал деньги. Так мошенникам удалось обмануть 17 человек и выманить у них 6,5 миллиона рублей.

«Виновному назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Также мужчина должен компенсировать потерпевшим потерянные суммы в полном объеме.

Несмотря на активную профилактику и ежедневный поток новостей о том, что в очередной раз мошенникам удалось обмануть жителя Челябинской области и списать с его карт все подчистую, южноуральцы по-прежнему становятся жертвами злоумышленников. При этом почти каждый потерпевший знал о том, что нельзя называть данные своих карт или брать кредиты, когда звонят якобы из банка. Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Рассказываем, что из этого вышло.



Южноуральцы потеряли в 2022 году более 1,3 млрд рублей, став жертвами мошенников.

Автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.