В Магнитогорске неизвестный сбил 13-летнюю велосипедистку

Полицейские устанавливают личность водителя.

Послушать 00:00

Девочка-подросток стала жертвой ДТП в Магнитогорске. Неизвестный водитель сбил 13-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия. Теперь автолюбителя ищет полиция.



Инцидент произошёл в понедельник, 1 июня, возле дома № 136 по проспекту Карла Маркса, в 6 часов вечера. Водитель на серо-зелёной «Десятке» сбил девочку, когда она выезжала с прилегающей территории, сообщили в городском ГИБДД.

«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний велосипедист — девочка 2006 года рождения (13 лет) получила телесные повреждения. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение. Водитель о случившемся в ГИБДД не сообщил и в нарушение п. 2.5 ПДД РФ оставил место ДТП»,— рассказали «Первому областному» ГИБДД УМВД по Магнитогорску.

Сейчас сотрудники ГИБДД разыскивают водителя. Известно, что номер его автомобиля «Р541ХС 174». Для установления местонахождения автомобиля Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения. Всех, кто располагает какой-либо информацией просят обратиться в ГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску по адресу: ул. Советская, 42, либо сообщить по телефонам: 8-963-094-13-99, 8-908-049-12-43.