Коммунальная авария в Миассе не представляла угрозы для жителей

Не пострадала и ветка троллейбусной сети.

Послушать 00:00

Бесплатная автомойка открылась сегодня в самом центре Миасса. Здесь из земли посреди утра забил огромный фонтан воды. Причиной стала коммунальная авария, как мы уже рассказывали ранее.

В администрации города сайту «Первый областной» пояснили предварительные причины произошедшего. Как выяснилось, ресурсоснабжающая организация с 18 по 24 мая проводит плановые гидравлические испытания на тепловых сетях центральной части города. На одном из участков теплосети сегодня утром произошел порыв.

«Произошло в 9:24. Температура на теплоносителе не являлась угрозой жизни и здоровью населения. Отключили подачу воды. Сейчас там проводятся обследования. Никто не пострадал. там же проходила ветка троллейбусной сети, но ничего не пострадало, не потребовалось отключение сети», — рассказали в пресс-службе администрации Миасса.

Сроки устранения аварии пока не установлены. Специалистам в настоящее время необходимо понять объемы. Единственное, что известно уже сейчас, что масштабы велики, так как порыв образовался на центральной магистрали.