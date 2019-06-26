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сегодня в 13:36
В Челябинске нескольких человек сбили в массовом ДТП на Комсомольском проспекте
Очевидцы сообщили подробности аварии.
/ В Магнитогорске начался судебный процесс над обвиняемым в убийстве модели

В Магнитогорске начался судебный процесс над обвиняемым в убийстве модели

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
сегодня в 18:26
  |  Происшествия

В Магнитогорске начался суд над обвиняемым в убийстве участницы городских конкурсов красоты. Сегодня, 26 июня, прошло первое заседание. В качестве потерпевшего допросили отца девушки, а свидетелями выступили ее мама, сестра и подруга

Напомним, что тело женщины нашли летом прошлого года, В Магнитогорск Ксения вернулась из США с маленьким сыном. По версии следствия, погибшая хотела продать свою машину. Покупателем оказался обвиняемый, который предложил Ксении проехать в автосервис, чтобы посмотреть машину, но вместо этого избил ее кувалдой и ломом, а потом задушил металлическим тросом. Тело он вывез в лес Кизильского района, а машину, документы и личные вещи погибшей забрал себе, поскольку хотел продать и погасить долги.

Семья погибшей заявила гражданский иск на сумму более трех миллионов рублей. За убийство обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Отметим, что уголовное дело будет рассматривать выездная сессия областного суда в Магнитогорске.

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