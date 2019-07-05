Мужчине, напавшему на полицейского в Челябинске, предъявлено обвинение

До выяснения обстоятельств дела он проведет в СИЗо два месяца.

Жителю Челябинска, напавшему на полицейского, предъявлено обвинение. 22-летний молодой человек вел себя агрессивно, чем обратил на себя внимание сотрудника отдела полиции. Во время задержания он ударил правоохранителя.



По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и ножом угрожал родственникам. На помощь им пришел начальник отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Челябинску Сергей Просин.



«В какой-то момент мужчина убрал нож в брюки, и я решил воспользоваться тем, что нож не в руках и начал задерживать мужчину. Приблизился вплотную, объяснил, что являюсь сотрудником полиции. После чего мужчина нанес удар правой рукой в лицо, я, в свою очередь, применил физическую силу и задержал его. В этот момент подъехала группа и помогла доставить мужчину в отдел полиции», — сообщил сайту «Первый областной» начальник отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Челябинску Сергей Просин.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.



«Ему предъявлено обвинение по статьям 119 и 318 „угроза убийством“ и „применение насилия в отношении представителя власти“. По данным статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы. В настоящее время данное преступление расследуется», — сообщила сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Ленинского района Челябинска Оксана Петрова.

На время следствия подсудимый по решению суда был отправлен в СИЗо на 2 месяца.

