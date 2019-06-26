/ Младший сын Максима Соколова стал главным подозреваемым в убийстве матери

Следственный комитет опровергает информацию.

В интернете появились подробности убийства жены экс-голкипера «Трактора» и сборной России по хоккею Максима Соколова. По информации телеграм-канала «112», удары ножом Ирине Соколовой нанес сын Арсений. Также от его рук пострадал Максим Соколов-младший.



Эта версия давно стала основной, но улик было недостаточно, а единственный свидетель, чудом выживший, не мог говорить. Арсения отпустили на поруки отца. Теперь самого младшего Соколова ждёт статус обвиняемого, новая мера пресечения и психиатрическая экспертиза. Мотивом преступления, по версии следствия, стала зависть к старшему брату, который был любимцем родителей. — сообщает телеграмм-канал «112».

Однако, в следственном комитете России по Ленинградской области опровергли то, что 15-летний сын Максима Соколова стал главным подозреваемым по делу.



Мы опровергаем данную информацию. По делу продолжается работа по сбору доказательств, допрашивается большой круг знакомых и родственников, продолжается выполнение экспертиз. — цитирует представителя ведомства «Р-Спорт».

Напомним, трагедия в семье хоккеиста случилась 13 июня. По изначальной версии, именно старший сын Соколовых зарезал мать, а затем пытался покончить с собой. Однако силовики усомнились в этой версии из-за характера его ранений и из-за несостыковок в показаниях Арсения.

