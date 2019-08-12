Ашинские «потеряшки» вышли на связь

Поиски пропавших женщины и ребенка продолжаются.

В Ашинском районе продолжаются поиски Анастасии Силковой и ее племянницы. Женщина 29-ти лет и 7-летняя девочка из Миньяра ушли в лес еще 9 августа и до сих пор не вернулись. Найти их уже третий день пытаются спасатели и волонтеры.

«Сегодня в 5:30 утра в зоне действия сети появился телефон женщины. Спасателям удалось с ней переговорить. Анастасия объяснила, что они находятся в районе горы Снеговой, там сходятся два ручья. Спасатели это место ориентировочно знают. Позже пришла распечатка с координатами их местоположения по данным вышки, которая зафиксировала звонок», — рассказали «Первому областному» в пресс-центре Областной поисково-спасательной службы.

На указанное место в половине шестого утра отправились два спасательных отряда из Усть-Катава и Златоуста.