Российский боксёр получил тяжёлую травму во время поединка в США

Боец находится в критическом состоянии.

Сегодня, 20 июля, российский боксёр Максим Дадашев проводил отборочный поединок за титул IBF в американском Оксон Хилле, в ходе которого пропустил большое количество сильных ударов в голову, тоннаж ударов и привёл к травме. Спортсмен бой так и не закончил.

В ходе 11-го раунда представители нашего 28-летнего бойца попросили об остановке боя. Поединок был прерван.



По пути в раздевалку Максим потерял сознание, его срочно госпитализировали. Врачи диагностировали отёк мозга. Дадашев перенес двухчасовую операцию по поводу субдуральной гематомы. Бойцу сделали трепанацию черепа, чтобы ликвидировать отек.

Максим Дадашев за всё профессиональную карьеру провёл 12 победных боёв. В 2018 году боец защитил полновесный собственный титул чемпиона по версии NABF.