Росреестр вышел с инициативой законодательно запретить перепродажу сведений из реестра недвижимости

Причиной стала активность сайтов-двойников, предоставляющих недостоверные сведения.

Месяц назад, 22 сентября, Россреестр сообщил о том, что официальный сайт ведомства «переехал» на новый домен — rosreestr. gov. ru. Сделано это было в первую очередь для обеспечения безопасности информации и ее передачи.

«Унификация официальных сайтов федеральных органов соответствует рекомендациям Минкомсвязи России, заинтересованного в формировании единого стандарта для государственных сайтов, реализации принципов клиентоцентричности и концепции „государство как платформа“», — рассказали в Управлении Росреестра по Челябинской области.

Изменения, которые были внесены в новый ресурс, позволят повысить удобство использования сайта. Кроме того, новый ресурс поможет наладить более плодотворное межведомственное взаимодействие и реализовать технологии электронного правительства. К концу года сайт планируют обновить. Пока на старом портале по адресу rosreestr. ru установлена переадресация, содержимое и прежние ссылки не изменились.

В то же время управление Росреестра посчитало необходимым предостеречь жителей Челябинской области от обращений на сайты-двойники. Такие ресурсы зачастую полностью копируют содержимое государственных порталов, а в доменных именах используют двойные знаки или приписки «онлайн».

«Гражданам необходимо быть более внимательными и обращаться только к официальному сайту Росреестра (https://rosreestr.gov.ru), Федеральной кадастровой палаты (https://kadastr.ru), Публичной кадастровой карты (https://pkk.rosreestr.ru). Со своей стороны ведомство, помимо судебного способа противодействия деятельности сайтов-двойников Росреестра, подготовило изменения в законодательство Российской Федерации в части установления запрета на перепродажу сведений, содержащихся в ЕГРН, и запрета на создание сайтов, предлагающих такие услуги (218-ФЗ), а также административных санкций за совершение приведенных правонарушений (КоАП РФ)», — пояснили в ведомстве.

Одной из наиболее частых услуг, за которыми обращаются люди в Росреестр, является выдача сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Эти данные заявителям необходимы при заключении сделок по продаже или покупке недвижимого имущества, страховании квартир, дарении и других операций.

Эти документы можно получить только в Росреестре и Федеральной кадастровой палате. Информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн граждане могут получить на Публичной кадастровой карте Росреестра. Все, кто предлагает эти сведения «со стороны», нарушают действующее законодательство. В том числе подобными схемами часто пользуются мошенники.

Выписку из ЕГРН в бумажном исполнении можно заказать в любом Многофункциональном центре. Получение ее электронного эквивалента доступно через сервисы «Получение сведений из ЕГРН» или «Личный кабинет» на портале Росреестра (https://rosreestr.gov.ru). При этом они имеют равные права, а стоят по-разному. К примеру, оплата для физических лиц за наиболее востребованную электронную выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости составит 290 рублей, тогда как в формате бумажного документа — 460 рублей, для юридических лиц в электронном виде — 820, на бумаге — 1270 рублей.

«В Росреестр поступают жалобы граждан и организаций на недостоверную информацию, полученную через сайты-двойники. Есть случаи, когда люди могут вообще не получить услугу — мошенники берут предоплату и перестают отвечать. При этом стоимость таких услуг может отличаться от официально установленного размера платы за предоставление сведений ЕГРН в десятки раз. По предварительным оценкам, теневой оборот денежных средств, получаемых владельцами указанных сайтов, за 2019 год составил 3,7 млрд рублей. При этом, в соответствии с бюджетным законодательством, средства от предоставления сведений ЕГРН являются доходами федерального бюджета», — сообщил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

В управлении Росреестра по Челябинской области рассказали, как быстро определить сайт-двойник.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ САЙТ-ДВОЙНИК? ДОМЕННОЕ ИМЯ

Самый верный признак — обратить внимание на доменное имя сайта. Сайты-двойники размещают информацию о правомочии действовать от лица Росреестра и Федеральной кадастровой палаты, копируют структуру их официальных сайтов, а также используют в своем адресе схожие официальному наименованию ведомств названия, добавляя к ним удвоенные буквы, приписку «online».

Таким образом у граждан и организаций создается впечатление, что они оформляют запрос на получение государственной услуги на официальном сайте государственного органа власти. Хотя это не так.

НЕЛЬЗЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЕПГУ

Также убедиться в подлинности сайта поможет наличие электронных сервисов. Так, сервис «Личный кабинет», которым можно воспользоваться, имея регистрацию на Едином портале государственных услуг (https://gosuslugi.ru), недоступен на сайтах-двойниках.

РЕКЛАМА И ПРАЙС-ЛИСТ

На сайтах-двойниках Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или Публичной кадастровой карты размещаются прайс-листы, ссылки на мобильные приложения и способы оплаты, а также реклама.

ПОЧЕМУ САЙТЫ-ДВОЙНИКИ ОПАСНЫ? НАРУШЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Деятельность сайтов-двойников нарушает положения законодательства о регистрации недвижимости, в соответствии с которыми орган регистрации прав обязан по запросу правообладателя предоставлять ему информацию о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, права на который у него зарегистрированы. Все лица, запрашивающие информацию на таких сайтах, «уводятся» из правового поля, и собственники недвижимости не могут узнать, кто именно запрашивал сведения по их объектам. Причем правообладателями «двойников» являются в основном физические лица, а страны их регистрации — США, территория Евросоюза, Украина. Обращаясь к этим услугам, пользователь предоставляет информацию в нарушение закона для систематизации, хранения, накопления и передачи персональных данных в юрисдикции других стран мира.

СТОИМОСТЬ И КАЧЕСТВО УСЛУГ

Компании-мошенники завышают цену получаемой услуги в десятки раз. Росреестр несет ответственность за предоставляемые сведения, а мошенники могут дать неактуальную или вообще ложную информацию — жалобы на такие случаи уже есть. При этом незаконное обогащение позволяет сайтам-двойникам широко использовать рекламные инструменты для размещения на первых строчках интернет-поисковиков.

НАГРУЗКА НА СИСТЕМУ

Существенную часть своих запросов сайты-двойники генерируют по ключам доступа, на которых установлены роботы-автоматы. При неполучении данных в течение суток роботы, как правило, генерируют повторный запрос, что существенно перегружает систему. Максимальное количество запросов, поступающих от лиц, организующих посредническую деятельность между Росреестром и получателями услуг, в течение месяца в разрезе 20 заявителей составляет от 28 тысяч до 422 тысяч. От одной технологической точки (посредника) поступает более 7,5 тысячи запросов в день.