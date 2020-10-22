Четверо челябинцев лишились более миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам

Неизвестные представлялись сотрудниками банка.

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В Челябинске с заявлением в полицию обратились сразу четыре жертвы мошенников. Жители Ленинского, Советского и Тракторозаводского районов в возрасте от 32 до 50 лет лишились денег. Общая сумма ущерба составила около 1,3 миллиона рублей.

Злоумышленники действовали по стандартной схеме, представляясь потерпевшим сотрудниками банка. Они якобы предостерегали людей от хищения денег или сообщали о необходимости отменить операцию по оформлению кредита. Доверчивые челябинцы сообщали мошенникам реквизиты своих карт и пароли из СМС, после чего у граждан списывали деньги. Или по указанию звонивших оформляли кредит, а средства переводили на якобы безопасный счет. Суммы были разные — от 130 до 670 тысяч рублей.

«По всем фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") и части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Санкция данных частей статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В настоящее время идет расследование и поиск причастных к совершению преступлений.

Стоит помнить, что сотрудники банков не запрашивают номера, коды банковских карт и пароли из СМС-сообщений. Никому не сообщайте свои данные.