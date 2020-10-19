Южноуральцы могут купить полис ОСАГО через финансовую платформу

Соответствующие поправки в закон об обязательном страховании владельцев автомобилей вступили в силу.

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С сегодняшнего дня жители Челябинской области могут купить полис ОСАГО с помощью финансовой платформы. Соответствующая поправка в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» вступила в силу накануне.

Так, с 19 октября любой автовладелец сможет рассчитать стоимость ОСАГО и приобрести полис через финансовую платформу. Однако цена его должна быть равна указанной на официальном сайте выбранной страховой компании. При этом финансовая платформа не будет брать с клиента комиссию за приобретение документа.

Кроме того, как говорится в законе, оператор финансовой платформы перед совершением автолюбителем покупки обязан ознакомить его с правилами страхования, в том числе путём предоставления ссылки на правила, размещённые на сайте выбранной покупателем страховой компании. Водитель же обязан проинформировать оператора о том, что он ознакомился с правилами и со всем согласен, путём подписанного электронной или собственноручной подписью соответствующего документа.

«Страховщик не вправе ссылаться на нарушение оператором финансовой платформы правил платформы или условий иного договора между ним и страховщиком как на основание для отказа в осуществлении страховой выплаты либо выплаты страховой суммы. В этом случае страховщик вправе предъявить регрессное требование к оператору финансовой платформы в размере осуществлённой страховой выплаты или выплаченной страховой суммы»,— говорится в документе.

Напомним, закон о возможности покупать услуги страховых компаний через финансовые платформы подписал президент Российской Федерации Владимир Путин в июле 2020 года.

Кроме того, с сентября 2020 года страховщики могут подбирать для водителей персонализированный тариф на ОСАГО благодаря расширению тарифного коридора полиса.