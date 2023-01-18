В Магнитогорске двоих экс‑полицейских осудили за взятку в 1,3 млн рублей

Виновных приговорили к штрафу

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор двум бывшим полицейским. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий и получении взятки (статьи 286 УК РФ и 290 УК РФ). Об этом сегодня, 18 января, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Суд установил, что виновные получили 1,3 миллиона рублей за непривлечение лица к уголовной ответственности.

«Решением суда им назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн 520 тысяч рублей каждому, лишения специальных званий, запрета занимать должности на государственной службе сроком на 7,5 лет», — сообщили в УФСБ по региону.

Выявленные сотрудники были немедленно уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В дальнейшем оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось при содействии сотрудников управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, сообщили Первому областному информагентству в региональном полицейском главке.