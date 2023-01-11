Экс-полицейского из Магнитогорска осудили за разглашение гостайны

Силовик передал сведения в сообщении гражданскому лицу

Челябинский областной суд вынес приговор бывшему заместителю начальника одного из отделов УМВД по Магнитогорску. Он признан виновным в разглашении государственной тайны (часть1 статьи 283 УК РФ). Об этом сегодня, 11 января, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Суд установил, что в 2020 году полицейский в переписке с гражданским лицом передал ему сведения об оперативно-разыскных мероприятиях по уголовному делу, ходе и деталях расследования.

«Решением суда виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 1 год», — сообщили в региональном УФСБ.