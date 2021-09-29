Копейский городской суд вынес приговор в отношении бывшего начальника отделения следственного отдела ОМВД по городу. Он признан виновным в получении взятки. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Судом установлено, что в октябре 2020 года полицейский в ходе проверки обстоятельств смертельного ДТП предложил заинтересованному лицу заплатить 80 тысяч рублей в обмен на отказ от возбуждения уголовного дела.
Экс-начальник следственного отдела был задержан во время передачи денег. «Взяткодатель» заранее сообщил в органы о готовящемся преступлении.
«В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ („Получение взятки“)», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Подсудимый был уволен из органов.
Копейский суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Подсудимый лишен специального звания «майор юстиции».