В Копейске экс-полицейскому вынесли приговор по делу о взятке

Виновный просил 80 тысяч рублей за невозбуждение уголовного дела

Копейский городской суд вынес приговор в отношении бывшего начальника отделения следственного отдела ОМВД по городу. Он признан виновным в получении взятки. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судом установлено, что в октябре 2020 года полицейский в ходе проверки обстоятельств смертельного ДТП предложил заинтересованному лицу заплатить 80 тысяч рублей в обмен на отказ от возбуждения уголовного дела.

Экс-начальник следственного отдела был задержан во время передачи денег. «Взяткодатель» заранее сообщил в органы о готовящемся преступлении.

«В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ („Получение взятки“)», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Подсудимый был уволен из органов.

Копейский суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Подсудимый лишен специального звания «майор юстиции».