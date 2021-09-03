В Усть-Катаве экс-полицейскому присудили штраф за взятку от директора похоронного агентства

Ранее директор ООО «Ангел» выплатила штраф за подкуп

Мировой судья удовлетворил требования прокурора Усть-Катава о взыскании с бывшего начальника смены дежурной части ОМВД России по городскому округу 21 тысячи рублей, полученных в качестве взятки от руководителя похоронного агентства. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что подсудимый предоставлял сведения об умерших директору ООО «Ангел» и за это получал денежные переводы на банковскую карту. Всего он присвоил 21 тысячу рублей.

«Взятки экс-полицейский получал с 2016 по 2018 годы. Исполнение решения мирового судьи находится на контроле прокуратуры», — рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Как ранее писал наш сайт, в январе 2020 года в Усть-Катаве скончалась пенсионерка. И за предоставление информации об усопшей директор местной похоронной фирмы дала сотруднику полиции взятку. Только вот ее действия были пресечены правоохранительными органами.

Напомним, Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовные дела в отношении четырех полицейских областного центра, которые подозреваются в получении взятки. Правоохранители предоставляли предпринимателю информацию об умерших гражданах. Предприниматель подозревается в даче взятки.

По данным следствия, в течение 2019 — начала 2021 года полицейские получили взятки от предпринимателя на сумму более 390 тысяч рублей за предоставление похоронщикам данных об умерших в Челябинске.