В лобовом столкновении автомобилей пострадали люди в Копейске

Несколько человек госпитализировано.

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В Копейском городском округе в дорожно-транспортном происшествии пострадало несколько человек. Авария произошла на 3 километре автомобильной дороги Челябинск — Октябрьское вчера, 5 февраля, в 10:30.

«Водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем "Рено Логан", не справился с управлением, допустил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21150 под управлением водителя 1981 года рождения», — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Оба автомобиля серьезно повреждены, а люди, которые ехали в них, получили травмы. С телесными повреждениями в медицинские учреждения госпитализировали водителя ВАЗ-21150 и пассажира «Рено Логан».