В Ленинском районе Челябинска эвакуировали крупный строительный магазин

Посетителей «Леруа Мерлен» вывели на улицу.

Жители Челябинска, решившие закупиться в магазине «Леруа Мерлен», сегодня, 16 августа, вечером не смогут осуществить свои планы. О том, что из строительного магазина эвакуируют людей, сообщили местные жители в городских пабликах в социальных сетях.

«Эвакуация проходит в только в "Леруа Мерлен", на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Торговый город "Алмаз" работает в штатном режиме», — сообщил сайту «Первый областной» собственный источник в полиции.

Отметим, что по предварительной информации причиной эвакуации могла стать забытая посетителем магазина сумка.