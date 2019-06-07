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/ Об эвакуации из «Челябинск-Сити» сообщили челябинцы

Об эвакуации из «Челябинск-Сити» сообщили челябинцы

Из бизнес-центра вывели всех людей.
сегодня в 18:00
  |  Общество

В центре Челябинска эвакуировали бизнес-центр. Сегодня, 7 июня, у здание «Челябинск-Сити» в самом центре города скопилось большое количество людей, которые ждали, пока сотрудники МЧС закончат работу. Об этом сайту «Первый областной» рассказали жители города.

Как объяснили в региональном управлении МЧС, эвакуация была учебной в рамках подготовки и обеспечения безопасности к саммитам ШОС и БРИКС. Сотрудники ведомства провели тренировку по тушению возможных пожаров, ликвидации ЧС и проведению аварийных работ.

По замыслу учений на 4-м этаже «Челябинск-сити» в помещении ресторана от неосторожного обращения с огнем произошел пожар. Огонь и сильное задымление моментально начали распространяться на верхние этажи здания. На момент условного пожара в здании находилось большое количество посетителей и сотрудников организаций. Выделение едкого дыма создает опасность для людей. Возможна потеря видимости, воздействие опасных факторов пожара, а также возникновение паники и давки. Принимая во внимание степень огнестойкости, пожарную нагрузку, объем здания, линейную скорость распространения горения, возможна массовая гибель людей и большой материальный ущерб. Сработавшая автоматическая пожарная сигнализация оповестила людей о чрезвычайной ситуации. Началась эвакуация. Но в здании остались пострадавшие. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Также по легенде был осложнен подъезд спецтехники к зданию, поскольку оно расположено на Кировке. Учения отрабатывались по повышенному номеру сложности.


Целью учений сотрудники МЧС ставили определить степень готовности сотрудников к эвакуации делового центра «Челябинск — Сити» при возникновении пожара, а также проверить уровень профессиональной подготовки начальства и личного состава подразделений пожарной охраны, отработать взаимодействие со службами жизнеобеспечения города и проверить противопожарное состояние делового центра.

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