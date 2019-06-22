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В Челябинской области было эвакуировано 75 человек во время крупного пожара

Возгорание произошло в жилом многоквартирном доме в городе Сатка.
сегодня в 11:40
  |  Происшествия

В городе Сатка Челябинской области ночью 22 июня произошло возгорание жилого многоквартирного дома по улице Кирова. Самостоятельно из него эвакуировались 60 человек. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения в жилом доме еще оставались люди.

Прибывающие пожарные сосредоточились на спасении людей. Силами специалистов МЧС из дома, по предварительным данным, были выведены еще 15 человек. Никто из жителей дома, по первоначальным данным, не пострадал. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар был локализован в 6:53 на площади 1800 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось к 10:16. Для ликвидации последствий пожара было привлечено 97 человек, 28 единиц техники, в том числе от МЧС 61 человек, 15 единиц техники. 

Для жителей дома организован пункт временного размещения.

Причина возгорания выясняется.



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