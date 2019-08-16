В Челябинске эвакуировали магазин из-за забытой сумки

Угрозы для посетителей комплекса — нет.

Эвакуация крупного строительного магазина «Леруа Мерлен» состоялась из-за забытого в торговом зале предмета. Людей вывели на парковку перед Торговым городом «Алмаз» сегодня, 16 августа, вечером. Оказалось, что угрозы для жителей нет.

«Был найден хозяин сумки, никакой угрозы для жизни и здоровья посетителей магазина нет», — сообщил корреспонденту сайта «Первый областной» собственный источник в полиции.

Напомним, что информацию об эвакуации местные жители разместили в социальных сетях, рассказав о том, что их вывели из магазина.