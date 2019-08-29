Пропавшая замгендиректора московской компании обнаружена в Челябинской области

Почему похититель вез потерпевшую сюда — неизвестно.

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Похищенная топ-менджер московской компании найдена в Челябинской области. Об этом сообщают некоторые СМИ с ссылкой на телеграм-канал «112».



Согласно сообщениям, заместителя гендиректора «Роспирпрома» Татьяну Баранову, которая вышла из дома 21 августа и не вернулась, обнаружили сотрудники управления ГИБДД России по Челябинской области, которые обратили внимание на иномарку с московскими номерами.

Также по неподтвержденной информации, находившийся за рулем 51-летний похититель ранее уже был осужден за имущественные преступления и против половой неприкосновенности.

Сотрудники регионального управления МВД подтвердили факт задержания машины.