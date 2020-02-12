Молодая челябинка, сбитая летом на пешеходном переходе, скончалась в больнице

Девушка попала под колеса авто в Ленинском районе вблизи отеля «Аврора».

Послушать 00:00

30-летняя Елена Шаламова скончалась 5 февраля в медицинском центре, где она проходила реабилитацию. Сейчас сотрудники МВД продолжают расследование уголовного дела.

«Расследование уголовного дела еще продолжается, для переквалификации на более тяжкий состав необходимо заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах наступления смерти, при получении такой экспертизы будут предприняты следственные действия», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Теперь дело могут рассматривать по ч3. ст.264. — это нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Максимальная санкция этой части статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.