Мужчина в Магнитогорске жестоко избил сторожевого пса

Полиция города уже разбирается в происшествии.

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В одном из СНТ Магниторгорска мужчина издевался над сторожевой собакой. Кадрами страшного происшествия поделились пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел в прошедшее воскресенье, 25 августа, в СНТ «Ремонтник». К местной собаке подкрался мужчина, который начал её избивать палкой и вилами, а потом, привязав её за лапы к бамперу своей машины, поехал в сторону аэропорта. Неравнодушным людям, которые пытались помочь животному, он угрожал теми же вилами. Пользователи также добавили, что этот мародер держит один из домиков этого СНТ.

«Эта собачка прожила в саду 15 лет, её все знали. Её кормили, о ней заботились, а за это она охраняла ворота», — рассказали местные жители.

Сейчас инициативные горожане собираются организовывать поиски собаки в лесополосе. Ситуацией уже заинтересовались в местном управлении МВД.

«Сотрудники полиции будут проводить проверку по публикации видео в сети Интернет. Будут устанавливаться все обстоятельства, очевидцы и водитель данного автомобиля для принятия процессуального решения», — сообщил сотрудник пресс-службы УМВД по Магнитогорску Николай Жвыкин.

Горожане также пригласили всех желающих к поискам. Сбор жителей состоится завтра в 12:00 возле ветеринарного центра Зоосити по улице Комсомольская, 2.