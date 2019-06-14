/ В Ленинградской области убита жена экс-вратаря «Трактора»

На женщину напал собственный сын.

Жена бывшего вратаря сборной России, челябинского «Трактора» и санкт-петербургского СКА Максима Соколова была убита в поселке Новая Романовка Ленинградской области. Об инциденте вечером в четверг, 13 июня, сообщит телеграм-канал Baza.

На женщину напал старший сын. 18-летний Максим сначала убил ее, а затем пытался покончить с собой. Свидетелем трагедии стал младший сын Соколовых Арсений.

По словам мальчика, он слушал музыку, когда в комнату вошел старший брат с фразой «Сейчас я тебя убью». Арсений смог вырваться и броситься за помощью к соседям. На месте были обнаружены мертвая женщина и ее сын с ранами на теле. Арсений, увидев мать, попытался добить брата и, выхватив нож, несколько раз ударил Максима им в грудь. Тот выжил и сейчас находится в реанимации. Оружие и отпечатки переданы на экспертизу. — пишет телеграм-канал Baza.

Информацию подтвердили в СК по Ленинградской области. В настоящий момент сотрудники ведомства расследуют все детали происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На месте происшествия также обнаружен 18-летний юноша с телесными повреждениями, который в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Ленинградской области.

Как рассказал канал «Mash на Мойке», следователи также проверяют и младшего сына Максима Соколова на причастность к убийству матери.

По одной из версий, которые отрабатывают правоохранители, 15-летний Арсений мог напасть с ножом на мать и ранить старшего брата в доме в Новой Романовке. — пишет «Mash на Мойке».

Напомним, Максим Соколов являлся вратарем челябинского «Трактора», где выступал в 2010 году, а также омского «Авангарда», петербуржского СКА, «Северстали» и новокузнецкого «Металлурга». В настоящий момент экс-вратарь работает тренером в системе СКА.