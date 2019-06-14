Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.63 +0.11 73.01 -0.03
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ В Ленинградской области убита жена экс-вратаря «Трактора»

В Ленинградской области убита жена экс-вратаря «Трактора»

На женщину напал собственный сын.
сегодня в 10:38
  |  Происшествия

Жена бывшего вратаря сборной России, челябинского «Трактора» и санкт-петербургского СКА Максима Соколова была убита в поселке Новая Романовка Ленинградской области. Об инциденте вечером в четверг, 13 июня, сообщит телеграм-канал Baza.

На женщину напал старший сын. 18-летний Максим сначала убил ее, а затем пытался покончить с собой. Свидетелем трагедии стал младший сын Соколовых Арсений.

По словам мальчика, он слушал музыку, когда в комнату вошел старший брат с фразой «Сейчас я тебя убью». Арсений смог вырваться и броситься за помощью к соседям. На месте были обнаружены мертвая женщина и ее сын с ранами на теле. Арсений, увидев мать, попытался добить брата и, выхватив нож, несколько раз ударил Максима им в грудь. Тот выжил и сейчас находится в реанимации. Оружие и отпечатки переданы на экспертизу. — пишет телеграм-канал Baza.

Информацию подтвердили в СК по Ленинградской области. В настоящий момент сотрудники ведомства расследуют все детали происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На месте происшествия также обнаружен 18-летний юноша с телесными повреждениями, который в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Ленинградской области.

Как рассказал канал «Mash на Мойке», следователи также проверяют и младшего сына Максима Соколова на причастность к убийству матери.

По одной из версий, которые отрабатывают правоохранители, 15-летний Арсений мог напасть с ножом на мать и ранить старшего брата в доме в Новой Романовке. — пишет «Mash на Мойке».

Напомним, Максим Соколов являлся вратарем челябинского «Трактора», где выступал в 2010 году, а также омского «Авангарда», петербуржского СКА, «Северстали» и новокузнецкого «Металлурга». В настоящий момент экс-вратарь работает тренером в системе СКА.

Происшествия
Следователи задержали младшего сына экс-вратаря «Трактора» по подозрению в убийстве
сегодня в 13:56
Следователи задержали младшего сына экс-вратаря «Трактора» по подозрению в убийстве
Общество
Мать подозреваемого в убийстве получила приют в монастыре Челябинска
10.06.2019
Мать подозреваемого в убийстве получила приют в монастыре Челябинска
Происшествия
Обвиняемого в убийстве эмигрантки из США ждет суд в Челябинской области
30.05.2019
Обвиняемого в убийстве эмигрантки из США ждет суд в Челябинской области
Происшествия
Стали известны подробности убийства 17-летней девушки в Челябинской области
30.05.2019
Стали известны подробности убийства 17-летней девушки в Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Алексей Текслер рассказал, что перенимает опыт организации ШОС в Бишкеке
сегодня в 16:51
Алексей Текслер рассказал, что перенимает опыт организации ШОС в Бишкеке
Спорт
В Челябинске пройдет этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров
сегодня в 16:37
В Челябинске пройдет этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров
Общество
В Челябинской области представили новые правила для застройщиков
сегодня в 16:16
В Челябинской области представили новые правила для застройщиков
Общество
Парк Гагарина в Челябинске ждут «космические» аттракционы и автодром
сегодня в 16:03
Парк Гагарина в Челябинске ждут «космические» аттракционы и автодром
Происшествия
Предполагаемого насильника в яркой кофте спугнули жители Челябинска
сегодня в 15:24
Предполагаемого насильника в яркой кофте спугнули жители Челябинска
Общество
Поехать с ребенком за границу теперь можно без согласия второго родителя
сегодня в 14:28
Поехать с ребенком за границу теперь можно без согласия второго родителя
Происшествия
В Челябинской области маршрутчик во время приступа эпилепсии въехал в ларек
сегодня в 14:26
В Челябинской области маршрутчик во время приступа эпилепсии въехал в ларек
Политика
Новым мэром Копейска стал Андрей Фалейчик
сегодня в 14:17
Новым мэром Копейска стал Андрей Фалейчик
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6