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/ Младший сын экс-вратаря «Трактора» Максима Соколова был выпущен из СИЗО

Младший сын экс-вратаря «Трактора» Максима Соколова был выпущен из СИЗО

15-летний Арсений остается подозреваемым в убийстве собственной матери.
сегодня в 12:29
  |  Происшествия

Младшего сына экс-голкипера челябинского «Трактора», омского «Авангарда», санкт-петербургского СКА и сборной России Максима Соколова — Арсения выпустили из СИЗО. Однако его статус по уголовному делу не изменился, сообщает «Пятый канал».

Следователи пришли к выводу, что причин арестовывать младшего сына экс-хоккеиста СКА нет. Правоохранители учли возраст и данные о личности юноши, а отец Арсения поручился, что сын будет находиться под его надзором. По предварительным данным, на теле и одежде Арсения не нашли следов крови. — сообщает «Пятый канал».

По изначальной версии следствия, старший сын Максима Соколова зарезал мать и пытался покончить с собой. Однако характер его ранений заставил силовиков усомниться в этой версии. Более того, следователи нашли ряд несостыковок в показаниях младшего сына экс-голкипера.

Отметим, что по сообщению «Чемпионат. ком» состояние молодого хоккеиста оценивается как стабильно тяжелое.

У Максима проникающие ранения грудной клетки — задеты лёгкие, двусторонний пневмоторакс, стоят дренажи в обоих лёгких, трахеостомия и аппарат ИВЛ. Порез горла с повреждением органов дыхания. Он под препаратами, но в сознании. — сообщает «Чемпионат. ком».

Напомним, трагедия в семье Максима Соколова произошла 13 июня. На данный момент во всех обстоятельствах дела разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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