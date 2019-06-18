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/ Голкипер Александр Судницин покинул «Трактор»

Голкипер Александр Судницин покинул «Трактор»

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
сегодня в 17:40
  |  Хоккей

«Трактор» расторг контракт с голкипером Александром Суднициным. Сотрудничество между командой и вратарем прекращено по обоюдному согласию сторон.

ХК «Трактор» и голкипер Александр Судницин прекратили сотрудничество по соглашению сторон. В составе черно-белых голкипер провёл 24 матча в регулярном чемпионате с коэффициентом надёжности 2.46. В играх плей-офф Александр сыграл 2 встречи с показателем 2.48. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».

Напомним, что вратарь присоединился к челябинской команде в прошлом году, подписав контракт на 2 года. До этого хоккеист защищал цвета «Нефтехимика» и «Локомотива» в КХЛ.

Отметим, что это было второе пришествие вратаря в Челябинск. В сезоне 2008-2009 Александр Судницин защищал ворота «Мечела».

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