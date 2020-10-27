В Кыштыме из-за звонка о подозрительном предмете эвакуировали студентов колледжа

На месте работали сотрудники экстренных служб.

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Сигнал тревоги раздался днем 27 октября в здании кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Студентов и сотрудников эвакуировали из здания.

По словам очевидцев, люди вышли на улицу без верхней одежды и ожидали возвращения в учреждение в соседних магазинах и кафе. На месте работали правоохранители, здание оцепили.

«Информация об опасном предмете не подтвердилось, угроза жизни и здоровью граждан отсутствует», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По факту ЧП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.