В Челябинске из-за пожара в магазине эвакуировали 10 человек

Торговая точка находится на первом этаже многоэтажного дома.

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Сегодня утром, 18 октября, в одном из магазинов, расположенных на 1 этаже многоэтажного дома в Челябинске, произошёл пожар. Прибыв на место ЧП, сотрудники городского спасательного гарнизона первым делом начали эвакуировать людей, которые проживают прямо над магазином. Чем закончилась эта история, сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание произошло в доме по улице Гагарина. Получив сигнал, пожарные уже через несколько минут были на месте. Одна команда сразу же отправилась выводить на свежий воздух жильцов дома: в опасности находились 10 человек, включая 2 детей.

«Другое звено направилось вскрывать магазин промышленных товаров. После разведки помещения очаг возгорания был обнаружен в подсобном помещении, которое было сильно захламлено. В ближайшее время была объявлена локализация и ликвидация пожара на общей площади 10 квадратных метров»,— рассказали в ведомстве.

Что стало причиной возгорания — пока неизвестно, на данный момент выяснением занимается испытательная лаборатория. К счастью, пострадавших и погибших в результате ЧП нет.