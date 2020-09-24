Куда побежали дети?! Сатку переполошило видео эвакуации в детском саду

Малыши стройным быстрым шагом покидали учреждение.

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В Саткинском районе распространяется видео, на котором дошколята стройным быстрым шагом покидают детский сад. Пользователи разделились на два лагеря, кто-то начал обсуждать раздетых детей в непогоду, кто-то всерьез запереживал по поводу ЧП. Видео записал кто-то из жильцов соседнего дома.

В детсаду сработала пожарная сигнализация: видео эвакуации детей



История закончилась хорошо, в районном управлении образования корреспондентам «Саткинского рабочего» рассказали, что в учреждении прошла учебная эвакуация.

«В детском саду № 27 уточнили, что у них произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации из-за технической неисправности. Такие ситуации с сигнализацией здесь не впервой. В ближайшее время неисправность устранят. Тем не менее, как только в здании раздался сигнал пожарной тревоги, всех детей эвакуировали, как того и требуют правила пожарной безопасности. Таким образом, эвакуация действительно получилась учебной», — пишет «Саткинский рабочий».

Информацию подтвердили и в местной пожарной части: сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Напомним, подобная учебная проверка на этой неделе была проведена в одной из школ Еманжелинска.