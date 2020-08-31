Из-за пожара эвакуировали жильцов четырехэтажки в Челябинске

Хозяйка коммунальной квартиры могла не потушить окурок.

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Пожар в четырехэтажном многоквартирном доме по улице Савина вспыхнул в понедельник, 31 августа, утром. Прибывшие спасатели эвакуировали по маршевым лестницам четверых жильцов, которые находились в опасной зоне.

Очаг обнаружили в коммуналке на третьем этаже дома. Возгорание произошло в комнате, хозяйка которой могла курить в жилище. Специалисты считают, что ЧП могло произойти именно по этой причине. Пожар ликвидировали на площади в шесть «квадратов». Выгорел диван, огнем повредило вещи и мебель, а также внутреннюю отделку комнаты. Пострадавших и погибших нет.

«Наиболее вероятной причиной возникновения пожара мог послужить непотушенный окурок. Развитию пожара способствовало его позднее обнаружение: женщина удалилась на кухню и не сразу заметила возгорание. Хозяйка комнаты до прибытия огнеборцев самостоятельно вышла на улицу», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Спасатели напомнили, что неосторожное обращение с огнем при курении — одна из самых распространенных причин бытовых пожаров. При возгорании срочно сообщите об этом по телефонам «101» или «112».