В Кусе проверяют трансформаторные будки после страшной трагедии

Пострадавший ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице.



В Кусе после того, как 5-летняя девочка залезла в трансформаторную будку и попала под напряжение, проверяют трансофрматорные подстанции. С ожогом руки малышка попала в больницу, где ей уже ампутировали кисть.

Будка в поселке Магнитка стоит на высоте чуть меньше метра от земли. Напряжение подстанции составляет 6 киловольт. Именно рядом с этим местом и оказалась 5-летняя девочка. Как рассказала мама пострадавшей, в момент трагедии она была в огороде.

«Они гуляли возле дома. Потом ушли гулять. Затем младшая дочь позвала меня и показала, где Ксюша лежит. Сначала я подошла, потом сосед, который и достал мою дочь», — рассказала сайту «Первый областной» мама пострадавшей девочки.

Женщина утверждает, что предупреждала дочь об опасности. Очевидцы говорят, что пострадавшая гуляла вместе с двухлетней сестрой. Открыла трансформаторную будку и попала внутрь. Сейчас девочка в больнице. Мама рассказывает, что ее дочь находится в критическом состоянии: ей уже ампутировали руку. Меж тем электрики уже начали проверку.

«По данному инциденту создана комиссия на предприятии. Комиссия занимается расследованием данного инцидента. Рассматриваются все наши действия», — рассказал сайту «Первый областной» Константин Денисов, начальник участка Кусинских районных электрических сетей.

Как именно девочка попала в будку пока неясно. Соседи говорят, что могла быть открыта металлическая дверь. Отметим, что помимо электриков в деталях трагедии разбирается следственный комитет. Ведомство проводит проверку по факту инцидента.