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/ Двухлетняя девочка умерла от менингоэнцефалита в Челябинске

Двухлетняя девочка умерла от менингоэнцефалита в Челябинске

В управлении здравоохранения организовали проверку.
сегодня в 10:21
  |  Происшествия
В Челябинске от менингита скончалась двухлетняя девочка. Инцидент произошел в четверг, 27 июня, сообщают местные СМИ. В обстоятельствах гибели ребенка будет разбираться специальная комиссия Горздрава Челябинска.

В ведомстве сайту «Первый областной» подтвердили информацию, однако уточнили, что причиной смерти девочки стал менингоэнцефалит, а не менингококковая инфекция.

Сейчас проводится проверка. Сегодня будут известны результаты патологоанатомического вскрытия. Будет проводиться проверка по результатам. Очень хочется подчеркнуть, что это не менингит. Ребенок болел инфекцией, менингоэнцефалит у ребенка был. Менингит, менингококковая инфекция, и менингоэнцафалит — это две разные вещи. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель начальника Управления здравоохранения Ирина Петрунина.
Напомним, что одна из самых резонансных история смерти ребенка от менингита произошла в марте этого года. Тогда скончалась 10-летняя учащаяся филиала лицея № 35. История получила широкую огласку поскольку родители некоторых детей заявили, что о гибели ребенка от опасного заболевания им рассказали лишь спустя несколько дней.
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