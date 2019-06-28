Двухлетняя девочка умерла от менингоэнцефалита в Челябинске

В управлении здравоохранения организовали проверку.

В Челябинске от менингита скончалась двухлетняя девочка. Инцидент произошел в четверг, 27 июня, сообщают местные СМИ. В обстоятельствах гибели ребенка будет разбираться специальная комиссия Горздрава Челябинска.



В ведомстве сайту «Первый областной» подтвердили информацию, однако уточнили, что причиной смерти девочки стал менингоэнцефалит, а не менингококковая инфекция.



Сейчас проводится проверка. Сегодня будут известны результаты патологоанатомического вскрытия. Будет проводиться проверка по результатам. Очень хочется подчеркнуть, что это не менингит. Ребенок болел инфекцией, менингоэнцефалит у ребенка был. Менингит, менингококковая инфекция, и менингоэнцафалит — это две разные вещи. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель начальника Управления здравоохранения Ирина Петрунина.

Напомним, что одна из самых резонансных история смерти ребенка от менингита произошла в марте этого года. Тогда скончалась 10-летняя учащаяся филиала лицея № 35. История получила широкую огласку поскольку родители некоторых детей заявили, что о гибели ребенка от опасного заболевания им рассказали лишь спустя несколько дней.

