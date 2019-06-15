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/ У 8-летней девочки остановилось сердце на аттракционе

У 8-летней девочки остановилось сердце на аттракционе

Ребенка не смогли реанимировать.
сегодня в 14:41
  |  Происшествия

8-летней девочке стало плохо на аттракционе, но медики не смогли спасти ребенка. Трагедия произошла в Анапе. Местные СМИ сообщают, что девочка во время поездки на аттракционе схватилась за сердце, приехавшая скорая помощь пыталась реанимировать ребенка. Однако сердце девочки остановилось.

По факту смерти несовершеннолетней организовано проведение доследственной проверки. С целью установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. — цитируют «Кубанские новости» представителей СУ СКР по Краснодарскому краю.

По предварительной версии, девочка погибла из-за долгого времени пребывания на солнце. Семья погибшей приехала на отдых из Казани.

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Комментарии

Анна Чехова
15:52, 15.06.2019

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