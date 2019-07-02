Следственный комитет начал проверку по инциденту с пятилетней девочкой в Магнитке

Ребенка ударило током в трансформаторной будке.

Следственный комитет России по Челябинской области начал доследственную проверку по происшествию в поселке Магнитка Кусинского района. Напомним, в понедельник, 1 июля, там от удара током получила травму 5-летняя девочка.



По предварительным данным, в указанный вечер недалеко от того места, где девочка играла с подругой, находилась трансформаторная будка. 5-летней девочке удалось попасть внутрь будки, вследствие чего она получила травму от удара электрическим током. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СК России по Челябинской области.

В настоящий момент сотрудники ведомства проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств дела. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Отметим, что собственную проверку также проводят и сотрудники «МРСК Урала». В компании создана специальная комиссия по расследованию инцидента.

