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/ Следственный комитет начал проверку по инциденту с пятилетней девочкой в Магнитке

Следственный комитет начал проверку по инциденту с пятилетней девочкой в Магнитке

Ребенка ударило током в трансформаторной будке.
сегодня в 14:18
  |  Происшествия
Следственный комитет России по Челябинской области начал доследственную проверку по происшествию в поселке Магнитка Кусинского района. Напомним, в понедельник, 1 июля, там от удара током получила травму 5-летняя девочка.

По предварительным данным, в указанный вечер недалеко от того места, где девочка играла с подругой, находилась трансформаторная будка. 5-летней девочке удалось попасть внутрь будки, вследствие чего она получила травму от удара электрическим током. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СК России по Челябинской области.
В настоящий момент сотрудники ведомства проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств дела. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что собственную проверку также проводят и сотрудники «МРСК Урала». В компании создана специальная комиссия по расследованию инцидента.
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