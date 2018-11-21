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/ Девушка в куртке «Шанель» пропала на Южном Урале

Девушка в куртке «Шанель» пропала на Южном Урале

Поиск организовали волонтеры.
сегодня в 11:04
  |  Происшествия

В прошлую субботу из дома ушла 22-летняя Дарья Петрова. Девушка проживала в городе Верхний Уфалей в Центральном микрорайоне. Как рассказали родственники, связаться с Дарьей Петровой теперь не получается, с 17 ноября от нее нет никакой информации. Поэтому за помощью решили обратиться к волонтерам.

Дарья Петрова была одета в синие джинсы, черные угги, синюю куртку с цифрой «5» на спине и знаком «Шанель», черную шапку с бомбоном. — сообщили сайту «Первый областной» в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС».

Девушка худощавого телосложения, рост около 150 сантиметров, темноглазая, темноволосая.

Всех, кто видел Дарью Петрову, просят передать информацию по телефонам 8 900 020 00 13 (Ольга), 8 (351) 2 777 911 (горячая линия отряда) или 02 (полиция).

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