/ Пенсионерка с потерянным взглядом не вернулась домой с прогулки в Копейске

Женщина неразборчиво разговаривает и нуждается в помощи.

Пожилую женщину разыскивает в Копейске ее внучка. 63-летняя Людмила Малыгина ушла из дома №1 по улице Томилова вечером 9 декабря. В воскресенье ее видели на той же улице, затем возле дома. Дальнейший маршрут неизвестен. Копейчане, живущие поблизости, сообщили, что пенсионерка каждый день гуляет по одной и той же дороге, иногда без ключей — в подъезд ее запускают соседи.

Бабушка прячет ключи, а потом не знает, где их искать, не помнит. Всегда выходила из дома и шла по одному пути, по улице Томилова, в сторону автостанции и обратно домой. — поделилась с сайтом «Первый областной» внучка Мария Щендрыгина.

Родные уже обратились в полицию, чтобы организовать полноценные поиски.

Была одета: осенняя бордова куртка, темно-синие брюки, черные сапоги, светлая шапка-берет.

Особые приметы: в очках, потерянный взгляд, неразборчивая, несвязная речь.

Всех, кто видел Людмилу Малыгину или знает, где она находится, просят позвонить по любому из телефонов: 89080540295 (Оксана), 89823304050 (Наталья), 89823467726 (Мария).

Отметим, что этой ночью, которую пенсионерка могла провести на улице, в Копейске было минус 15 градусов Цельсия.