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сегодня в 16:31
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/ Министерство общественной безопасности готово к поискам школьницы с изрезанной рукой

Министерство общественной безопасности готово к поискам школьницы с изрезанной рукой

Отряды спасателей есть в Челябинске и Миассе.
сегодня в 16:58
  |  Происшествия

К поискам Виктории Фроловой подключилось Министерство общественной безопасности. Об этом распорядился губернатор Борис Дубровский. 15-летнюю школьницу надеются найти в ближайшее время, все верят, что девушка жива и невредима. Она регулярно появляется в Сети, если судить по страничкам во «ВКонтакте», однако с родными не связывается. Пока Викторию Фролову ищут в Челябинске и Миассе сотрудники полиции и волонтеры. Помощь Министерства общественной безопасности может понадобиться в любой момент.

В стороне мы не стоим. Мы подключаем спасателей, которые у нас есть в Челябинске и Миассе. Как только полиция попросит, мы подключимся к работе и войдем в состав штаба. Мы на связи с добровольцами, с Центром управления в кризисных ситуациях. В круглосуточном режиме в течение 5 минут готовы начать поиски. — рассказал сайту «Первый областной» замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов.

Напомним, школьница ушла из дома ночью 26 ноября. Предположительно, из Еткуля Виктория Фролова уехала в Челябинске на автобусе. Из южноуральской столицы должна была отправиться в Миасс.

Приметы девушки: на вид 17−18 лет, рост 160−165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные, темно-русые, тип лица европейский, глаза карие.

Была одета: темно-синяя куртка с капюшоном, темно-синяя вязаная шапка с помпоном, темно-синий снуд крупной вязки, черные джинсы, зимние бежевые кроссовки с красными вставками.

С собой у пропавшей может быть желтый сотовый телефон.

Особые приметы: шрамы от порезов на левой руке.

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