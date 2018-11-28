/ Школьница с изрезанной рукой убежала из дома в Еманжелинске

Сотрудники полиции обращаются с просьбой к гражданам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении несовершеннолетней, незамедлительно сообщить об этом в ОМВД по телефону дежурной части: 8(35 138)2−12−02 или по телефону «02». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Приметы девушки: на вид 17−18 лет, рост 160−165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные, темно-русые, тип лица европейский, глаза карие.
Была одета: темно-синяя куртка с капюшоном, темно-синяя вязаная шапка с помпоном, темно-синий снуд крупной вязки, черные джинсы, зимние бежевые кроссовки с красными вставками.
С собой у пропавшей может быть желтый сотовый телефон.
Особые приметы: шрамы от порезов на левой руке.