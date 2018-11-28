/ Школьница с изрезанной рукой убежала из дома в Еманжелинске

Девочка на автобусе добралась до Челябинска, оттуда собиралась в Миасс.

Полиция и волонтеры разыскивают девятиклассницу из Еманжелинска. Виктория Фролова сбежала из дома под покровом ночи 26 ноября. Уже известно, что девушка купила билет на автобус до Челябинска, благополучно добралась до областного центра, там пересела на транспорт, который едет в Миасс. По какой причине жительнице Еманжелинска понадобилось добраться до горнозаводской зоны, никто не знает.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой к гражданам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении несовершеннолетней, незамедлительно сообщить об этом в ОМВД по телефону дежурной части: 8(35 138)2−12−02 или по телефону «02». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Приметы девушки: на вид 17−18 лет, рост 160−165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные, темно-русые, тип лица европейский, глаза карие.

Была одета: темно-синяя куртка с капюшоном, темно-синяя вязаная шапка с помпоном, темно-синий снуд крупной вязки, черные джинсы, зимние бежевые кроссовки с красными вставками.

С собой у пропавшей может быть желтый сотовый телефон.

Особые приметы: шрамы от порезов на левой руке.