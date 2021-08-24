В Кунашакском районе отстояли деревню от пожара

В случае распространения огня местная администрация готова к эвакуации жителей

В Кунашакском районе полыхают пожары — за прошедшие сутки зарегистрировано три лесных и девять ландшафтных возгораний. В случае необходимости людей готовы эвакуировать, сообщили в пресс-службе администрации района.

На тушении задействованы шесть единиц техники и 16 человек личного состава 65-й пожарно-спасательной части, два человека на УАЗе из отдела ГО и ЧС районной администрации, три сотрудника Кунашакского лесничества, 40 человек и девять единиц техники арендаторов лесов. Им помогают 12 человек и две единицы техники Уральского учебного спасательного центра МЧС России из поселка Новогорного.

Во вторник, 24 августа, на совещании с участием главы района приняли решение организовать полицейские рейды. Правоохранители будут выявлять нарушителей пожарной безопасности в полях. Причинами пожаров называют поджоги и искры от работающей сельхозтехники.

«Мы пропахали минеральные полосы, чтобы преградить пути к лесу для огня. Но жители, вывозя свое сено, засыпают их сухой растительностью, чтоб проехать. И это, конечно, приводит к разрастанию площади возгорания», — прокомментировал директор ООО «Кунашакский лесхоз» Вадим Зубаиров.

С новыми очагами борются совместно: местные жители и фермеры помогают своей техникой. Жителей просят срочно вывезти сено с полей, но обязательно имея при себе первичные средства борьбы с огнем.

В Халитовском сельском поселении лесной пожар подобрался к деревне Мансурово, огонь полыхает в сотнях метров от жилых домов. На место выехал глава района, а южноуральцы заранее собирают вещи и по возможности уезжают. Если возникнет угроза жизни людей, их вывезут на автобусах, которые подготовила местная администрация.

«Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Кунашакскому району оповещают людей по громкоговорителю об опасности. Как сообщают сейчас пожарные, Мансурово удалось удержать. Огонь вначале был остановлен, а сейчас принимаются меры к ликвидации очага», — рассказали в пресс-службе администрации Кунашакского района.

Вдобавок к пяти пожарным машинам и шести тракторам прибыли три ассенизаторские машины МУПа «Балык», чтобы быстрее доставлять воду.

Напомним, еще с одним крупным пожаром борются сегодня в Миассе, там огонь перекинулся на садовое товарищество. В Челябинске загорелась фабрика по производству дверей.