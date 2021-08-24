В Челябинске на фабрике «Краснодеревщик» вспыхнул пожар

Десять сотрудников предприятия самостоятельно эвакуировались до приезда бойцов МЧС

В Челябинске вспыхнул пожар на фабрике «Краснодеревщик», расположенной в здании 11 на Свердловском тракте. На место по повышенному номеру сложности выехали спасатели. Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

На месте пожара возгорание ликвидируют восемь единиц техники.

«Горят опилки в бункере. Общая площадь возгорания — 200 квадратных метров. Из офиса до прибытия пожарных эвакуировались 10 человек», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В результате ЧП никто не пострадал.



По уточненным данным в 16:21 была объявлена локализация пожара. Повышенный номер снят, на месте работают четыре автоцистерны.



Напомним, 19 января на территорию фабрики по производству дверей спасатели выезжали на аналогичное происшествие. На месте пожара работали 10 единиц техники и 35 человек личного состава.