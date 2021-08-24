В Миассе тушат крупный пожар в садах

По предварительным данным, пострадали 10 дачных домов

В Миассе пожарные ликвидируют крупное возгорание на территории СНТ «Урал-2». Распространение огня остановили в 15:20. Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По предварительным данным, огнем повреждено десять дачных домов. Распространению пламени способствовала засуха и плотная застройка. Сейчас в районе пожара организован подвоз воды.

«Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — поджог. Сотрудники МЧС напоминают гражданам, что в случае угрозы жизни и здоровью самостоятельное тушение пожаров и спасение своего имущества представляет очень большую опасность для человека!» — подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Миассе загорелся лес. Из-за сильного дыма на Тургоякском шоссе ограничили движение транспорта.

В 17:54 в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что в СНТ «Урал-2» объявлена ликвидация открытого горения.



