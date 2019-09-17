В Крыму найдено тело пропавшего подростка из Магнитогорска

15-летнего парня искали с 10 сентября.

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Тело 15-летнего магнитогорца, пропавшего в Крыму, было обнаружено через несколько дней после его исчезновения. Об этом средствам массовой информации сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики.

Погибшего подростка обнаружили еще 13 сентября на пляже «Дельфин». Но только сейчас об этом стало известно.

Напомним, что трагическая история произошла еще 10 сентября. Два брата 22 и 15 лет отправились на дикий пляж. Шторм, бушующий на море, их не остановил, но справиться со стихией молодые люди не смогли. 22-летнего молодого человека удалось вытащить из воды, но его младшего брата найти не смогли.

Магнитогорец оказался не единственным пропавшим в море. На поиски отдыхающих были направлены 32 человека и 9 единиц техники от главного управления МЧС по Республике Крым, а также 98 человек и 11 единиц техники от РСЧС. В операции участвовали и 50 волонтеров. Спасатели использовали патрульные катера и вертолет, но найти тело 15-летнего южноуральца удалось только через три дня после происшествия.