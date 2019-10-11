Потолок упал на челябинскую семью в Евпатории

О ситуации рассказал отец семейства в социальных сетях.

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Штукатурка обрушилась на челябинцев во время отдыха в Евпатории. Семья выложила кадры произошедшего инцидента в соцсетях.

«В 23.30, когда мы уже спали, произошёл грохот и что-то начало падать сверху. Первая мысль — упал кондиционер. Подскакиваем, включаем свет, а на кровать, где спала жена и дети, упала штукатурка с потолка. Выбежали из номера, а в хостеле нет администратора. Внизу только спит охранник», — рассказал Алексей Трубецкой.

Инцидент произошел в хостеле «Малибу» в Евпатории. На кадрах видно, как куски штукатурки разбросаны по кровати и номеру.

Семья из Челябинска приехала отдохнуть в санаторий. Но путевка заканчивалась на пару дней раньше, чем вылет домой. Поэтому муж с женой и двое детей остановились в хостеле. Алексей предположил, что штукатурка обвалилась из-за перепада температур в комнате.

«Мы забронировали номер и заселились. Комнаты были выстужены, так как уже нет большого потока гостей в городе. Администратор сказала, что можно использовать кондиционер для обогрева», — пояснил Алексей Трубецкой.

Ночью семью переселили в другой номер. На следующее утро, когда они потребовали компенсацию из-за сложившейся ситуации, им отказали.

«Мы подняли вопрос о компенсации за проживание. На что нам сказали, что мы сами виноваты, что включили кондиционер на 30 градусов тепла, и вообще они ничего не могут сделать, они же не виноваты, что обрушилась штукатурка. А если бы обрушилось перекрытие», — добавил Алексей Трубецкой.

В последний день отдыха семья поехала в Ропотребнадзор города, чтобы узнать, как поступить в этой ситуации.