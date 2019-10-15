Пропавшая екатеринбурженка найдена мертвой

Девушку разыскивали с 10 октября.

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Тело пропавшей екатеринбурженки обнаружили сегодня, 15 октября. Поиски девушки продолжались уже несколько дней, в них участвовали волонтеры поискового отряда «Прорыв», а также близкие и знакомые пропавшей Ксении Каторгиной. Сегодня поиски были завершены.

«Найдена. Погибла», — сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Напомним, что ранее собственный источник «Первого областного» сообщил, что в Челябинске были задержаны подозреваемые в убийстве Ксении.

Девушка пропала 10 октября. Она отправилась в район Екатеринбурга Уралмаш, где собиралась показать свой автомобиль потенциальному покупателю. После этого она перестала выходить на связь.

Позже ее автомобиль был обнаружен у перекупщика в Челябинске. В машине были найдены замытые следы крови.