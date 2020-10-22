ДТП с тремя авто произошло на трассе в Челябинской области

В связи с непогодой выросло количество аварий и заторов на дорогах.

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В Челябинской области наступило похолодание, выпал первый снег. Утром в четверг, 22 октября, в Ашинском районе на автодороге М-5 «Урал» было затруднено движение авто. На загруженных участках работали сотрудники ДПС, вышла дорожная техника.

На 1598-м километре трассы произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате происшествия никто не пострадал, поврежденные машины эвакуировали, было организовано реверсивное движение.

«В 11 часов утра автомобильное движение было полностью восстановлено, в настоящее время на участке с 1548 по 1610 км работают три экипажа ДПС и пять единиц снегоуборочной техники», — сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.