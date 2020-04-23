В Красноармейском районе был ликвидирован лесной пожар

Горело около 13 гектаров территории.

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В Челябинской области продолжают возникать лесные пожары. Очередной очаг возник в Красноармейском районе. Там в минувшие сутки было ликвидировано возгорание на площади около 13 гектаров. А произошло это в лесном фонде Красноармейского лесхоза.

Как сообщили в главном управлении лесами Челябинской области, в тушении этого пожара было задействовано четыре единицы техники и два человека.

Напомним, что с 1 апреля в регионе начался пожароопасный сезон. В это время не рекомендуется сжигать траву и мусор, а также разводить костры. Ведь менее, чем за месяц, на территории лесного фонда области ликвидировано 52 лесных пожара на площади около 609 гектаров.

«В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, в течение пожароопасного сезона в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой (ширина — не менее 0,5 метра)», — поделились в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области.

Также учитывая введенный режим, необходимо воздержаться от использования любого источника огня в лесах. В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00. Либо же по единому номеру ГУ МЧС России: 112.