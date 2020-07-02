Учения по предотвращению лесных пожаров прошли в Красноармейском районе

Территория является одним из лидеров по числу возгораний.

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Лесники Челябинской области проверяют фермерские поля на предмет пожарной безопасности. Несмотря на отмену особого противопожарного режима в регионе сохраняется риск возникновения огня. Он может начаться из-за жары или прийти с фермерских полей.



В полях для предупреждения огня работает трактор с тяжёлым плугом. Он роет в земле полосу, которая не позволит пожару продолжить движение и перейти на лес. За трактором идет отряд лесников, заливающий горящую траву водой. Тушение в реальных условиях отрабатывают лесники Красноармейского района. Здесь большое количество озёр и охотничьих угодий, а территория является одним из лидеров по числу возгораний.

«В этом году у нас уже 42 лесных пожара на площади 420 гектаров. Все эти пожары у нас затушены в первые же сутки», — рассказал руководитель Красноармейского лесничества Ингафур Галимов.

В 99% причина пожара — человеческая небрежность. Часто огонь перекидывается на лесопосадки с фермерских полей, которые очищают от сухостоя при помощи огня. Именно поэтому лесники инспектируют хозяйства на наличие минеральных оградительных полос.

«На сегодняшний день у нас зафиксировано перехода огня с других категорий 130. По всем данным возбуждены дела об административных правонарушениях. Государственными лесными инспекторами проведено около 3000 рейдов»,— отметил начальник отдела федерального государственного лесного надзора Алексей Шабунин.

Сейчас в управлении лесами зафиксировано 1700 фермеров, их поля граничат с лесопасадками. Минеральную полосу вокруг леса обязан сделать каждый из них. Работы начинают ранней весной, на опашку даже самых крупных хозяйств уходит всего около 3 дней.

«Последний раз в этом году мы работали с лесхозом на наших полях в Сафроново. Там было возгорание леса и мы делали такие же борозды между нашими полями и лесом»,— подчеркнул директор агрофирмы Александр Ерилин.

Отметим, что множество полей в Челябинской области — бесхозные. В том же Красноармейском районе опахивается всего 27%. Остальные участки могут стать причиной пожара. На данный момент лесники составили 183 протокола за нарушение пожарной безопасности, в том числе на владельцев заброшенных земель. Им грозят штрафы от 5 до 500 тысяч рублей. Тем, кто не создал минеральную полосу помимо прочего придется возместить ущерб и заплатить за каждое сгоревшее дерево.