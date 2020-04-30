Школьники устроили пожар на поле в Красноармейском районе

Они решили поджечь территорию сельскохозяйственного значения.

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Группе подростков в Красноармейском районе Челябинской области во время режима обязательной самоизоляции не сиделось дома. И они решили поджечь траву на поле.

Но оказалось, что школьники оказались на территории сельскохозяйственного значения. Сейчас устанавливается сумма ущерба.

«Специалисты ОГУ „Особо охраняемые природные территории“ во время рейдового мероприятия обнаружили группу школьников, которые поджигали территорию сельскохозяйственного назначения. Пожар был оперативно потушен специалистами Главного управления лесами, до территории заказника он не дошел. После того, как будет установлена сумма ущерба, родителей подростков привлекут к ответственности»,— сообщил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Кроме того, на территории Бродокалмакского заказника специалисты десятого участка ОГУ «ООПТ» обнаружили два возгорания — горели лесные насаждения и поле. Оба пожара удалось оперативно потушить. Площадь пострадавшей территории составила порядка двух гектаров.

Специалисты вновь призывают южноуральцев быть максимально осторожными, находясь на природе в пожароопасный период, и не забывать, что их халатность может привести к возникновению пожаров.