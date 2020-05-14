Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Смерчи и ураганы настигнут страну в середине года.

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Летом 2020 года в России участятся природные катаклизмы. Такие прогнозы дал климатолог, старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

По словам эксперта, в стране ожидается рост ветровой нагрузки: могут пройти смерчи и ураганы. В ряде регионов возможны сильные ливни, в то время как в других — сильная засуха. Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно. Эти погодные явления будут локальными и кратковременными.

Специалист пояснил, что последние годы летние периоды были теплыми и вошли в десятку самых жарких за весь период наблюдений. Этот год не станет исключением, убежден Киселев. Он также обратил внимание на то, что на Крайнем Севере температуры растут существенно быстрее, чем в среднем по России, что может привести к деградации вечной мерзлоты.

12 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в 2020 году россиян ожидает теплое лето, однако оно будет сопровождаться периодами похолодания.

8 мая во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России предсказали, что масштабы лесных пожаров в России в 2020 году и их негативные последствия для природы могут стать самыми сильными за последние десятилетия.