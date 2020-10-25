В Красноармейском районе 15-летняя девочка ударила подругу ножом

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Накануне вечером в Челябинской области 15-летняя школьница нанесла ножевое ранение своей сверстнице. Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело.

Инцидент произошёл вечером 24 октября около одного из домов в селе Русская Теча Красноармейского района. Как сообщает следствие, в ходе бытового конфликта 15-летняя девочка нанесла своей 14-летней знакомой удар ножом. Потерпевшую в тяжёлом состоянии госпитализировали в одну из местных больниц.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом „з“ части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации „умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Следственного комитета.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ночью 24 октября в Челябинске произошло ещё одно ужасающее ЧП. Мужчина вывез свою супругу в лес, изрезал ножом и оставил умирать. Женщина выжила, добралась до трассы и поймала попутку. Неравнодушные отвезли пострадавшую в больницу.